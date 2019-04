Devenir son propre Gutenberg avec une presse imprimée en 3D

< >

Le projet Open Press a quelque chose d'évident, mais il fallait, comme d'habitude, y penser : Martin Schneider, un étudiant allemand de 22 ans basé à Cologne, travaille en indépendant dans le domaine de l'illustration. Aussi, il a très souvent recours à des techniques d'impression, parfois séculaires : petit à petit, il s'est dit que le système basique de l'impression, plutôt simple, devrait être accessible à un plus grand nombre de personnes.Il a ainsi dessiné et conçu des plans d'impression 3D pour... imprimer une presse, tout simplement. Après un montage assez simple, il devient possible de produire ses propres tirages. Bien entendu, une imprimante 3D est nécessaire, mais il est possible de s'équiper d'outils supplémentaires en les imprimant avec cette dernière.Si la presse est miniature, et ne pourra donc imprimer que des images ou textes au format réduit, elle est bel et bien fonctionnelle et le résultat est assez bluffant.Pour prolonger l'expérience, Schneider a lancé un projet Kickstarter satellite pour permettre de s'offrir une presse miniature, au cas où l'imprimante 3D manque. Il faudra tout de même compter 55 € ou plus pour obtenir la presse miniature totalement assemblée.via Colossal