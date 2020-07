Diffamation : les excuses du SNE à ActuaLitté

Depuis plusieurs jours, le SNE est au cœur d’une controverse sur Twitter, déclenchée par la diffusion de vidéos extraites de son assemblée générale. Nous tenons à rappeler que l’assemblée générale du SNE est réservée uniquement à ses adhérents.

Par notre réaction sur Twitter, notre objectif était d’attirer l’attention sur la diffusion de contenus non autorisés par le SNE, et non bien sûr de mettre en cause la responsabilité d’ActuaLitté.

Si ce tweet a pu heurter la sensibilité de certains, c’était involontaire.

Le SNE, par essence, est profondément attaché à la liberté de publication, à la liberté d’expression et à la liberté de la presse.

Nous tenons à rappeler que le SNE a toujours été et demeure ouvert au dialogue avec l’ensemble des acteurs de la chaîne du Livre, au premier rang desquels les auteurs, en particulier dans le contexte de crise qui affecte tout le secteur.