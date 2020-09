“Dis à Jeff Bezos qu'il est viré” : à Lausanne, une librairie défie Amazon

Soutenir les commerces locaux

illustration PaliGraficas CC 0

Basta n’est pas une librairie comme d’autres : cette coopérative autogérée revendique une approche radicalement différente d’un commerce classique. « Au quotidien, les libraires travaillent sur un mode égalitaire. Un comité de gestion réunit libraires et coopérateurs bénévoles et discute régulièrement de l’orientation et du fonctionnement de la librairie », indiquent-ils.Mais ce n’est pas tout : chaque personne est responsable de la bonne marche de la structure, et les décisions se prennent collégialement.Fondée en 1978, bien avant qu’internet ne voie le jour même au sein de l’armée américaine, Basta revendique un esprit libertaire autant que convivial. Alors quand sonne l’heure de la rentrée, l’adresse aux clients se fait sur le ton de l’humour, parcourant les tables et les livres, avec un message simple.Et plus spécifiquement tourné vers les étudiants : « Toi aussi tu en as marre du grand capital ? Du patriarcat ? Du racisme structurel ? Du spécisme et de la domination en général ? Tu préfères avoir les yeux carrés devant ton écran ou soutenir la librairie indépendante ? »La réponse, sensiblement contenue dans la question, se retrouvera dans la vidéo ci-dessous.