Discours du futur : l'intelligence artificielle créé son propre langage

FUTUR: une bibliothèque de livres

écrits par des robots

Photographie : ITU Pictures, CC BY 2.0

Uniquement disponible en anglais, le site This Word Does Not Exist (Ce mot n'existe pas), comme son nom l'indique, propose de découvrir des termes inconnus de toutes les langues, créés par une intelligence artificielle. Thomas Dimson, créateur du site, s'est basé sur l'intelligence artificielle GPT-2, créée par le laboratoire OpenAI, configurée pour créer des termes et leur définition, parfois assez obscure.Les termes et constructions, eux, sont inspirés par quelque huit millions de pages web, les contenus les plus valorisés du réseau social Reddit.Parmi les termes qui peuvent apparaitre à l'occasion d'une visite, la « seismine », une « protéine rouge produite par ces virus, en particulier les ADN complémentaires », le « révaluationniste », qui considère « les conséquences financières d'une erreur comptable trop importantes ou exagérées », ou encore « bravot », « un sentiment d'acceptation spritiuelle, particulièrement observé en France pendant la période préraphaélite ». Les possibilités sont théoriquement illimitées...Il est même possible d'entrer son propre terme, pour obtenir une définition fantaisiste. Toutes les définitions précisent, en deuxième sens du mot, « un terme qui n'existe pas, inventé, conçu et utilisé par une intelligence artificielle ».Pour essayer l'outil, rendez-vous à cette adresse