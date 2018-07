Donald Trump, un placement de produit vivant pour 1984

On hésitera une fois encore – une fois n’est pas coutume – entre l’ire et la joie, face aux dernières déclarations de Donald Trump. D’abord, parce que son obsession à manipuler les informations en devient pathétique. Ensuite, parce que la publicité qu’il offre à George Orwell devient indécente.





Gage Skidmore, CC BY SA 2.0



Au cours d’une allocution, le président des États-Unis d’Amérique a laissé libre cours à son imagination, devant un

parterre de vétérans de différentes guerres. À Kansas City, le voici devant des partisans, ralliés à sa cause, ou peu s’en faut. Et dans une envolée lyrique, le voici qui lâche, péremptoire comme à son habitude :

« Rappelez-vous simplement que ce que vous voyez et ce que vous lisez n’est pas ce qui se passe. »

Tout le monde aura reconnu l’exercice de style et le déploiement de Force, version côté obscur, que l’on retrouvait dans le tout premier film de Star Wars : « Ce ne sont pas les droides que vous cherchez. »

Mais au-delà de la référence filmique, c’est véritablement le monde de 1984 que l’administration Trump, et le POTUS en tête de liste mettent en place : un monde où la seule réalité est la parole prononcée au moment même, par le chef de l’État. Et qui est susceptible de se contredire quelques jours plus tard, sans que sa mèche n’en frémisse.

Propre aux régimes totalitaires, cette approche de la communication fait en effet écho à la dystopie dont les ventes ne cessent de grandir depuis l’élection de Trump, 1984 de George Orwell. Dans ce livre, on retrouve le commandement : « Le Parti disait de rejeter le témoignage des yeux et des oreilles. C’était le commandement final et le plus essentiel. »





On retrouvera toute l'intervention en vidéo :