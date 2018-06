Donald : “un magouilleur” disait Philip Roth, “Fuck Trump”, clame De Niro

C’est en janvier 2017, lors d’une interview avec The New Yorker, que Roth avait décrit Trump comme « rien de plus qu'un magouilleur » après l’avoir comparé au personnage principal de son roman uchronique Le complot contre l'Amérique, sa version fictive de Charles Lindbergh.

Donald Trump avait d’ailleurs emprunté le motto du partisan de l'isolationnisme « America First » pour sa campagne présidentielle, mais aussi son discours d’investiture. Ajoutez à cela que le Lindbergh de Roth est soupçonné d’agir sous le coup d’un chantage politique, ce qui évoquait bien sûr les doutes qui planent sur Trump dans ses relations avec Vladimir Poutine.