Donner aux mots l'apparence de ce qu'ils désignent

Voilà un projet typographique qui aurait eu de quoi donner du fil à retordre à Ferdinand de Saussure, père de la linguistique moderne. Le designer Ji Lee a en effet tenté de lier signifiant et signifié en faisant prendre aux mots la forme ou l'apparence de la réalité qu'ils désignent. Il en ressort une série de représentations qui amuse et interpelle.

De manière plus ou moins subtile, Ji Lee incarne dans les lettres et le graphisme de ses mots la réalité qu'ils désignent, rapprochant ainsi l'abstraction de l'alphabet et le concret du réel. Son projet « Word as image », repéré par La Boite verte et mené depuis plusieurs années, l'a conduit à une réflexion intense pour parvenir à « cracker » les mots et en faire des représentations.