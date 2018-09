Du polar déjanté à la maison d'hôte : itinéraire gâté de Nadine Monfils

En mars dernier, Nadine Monfils publiait Le rocker en pantoufles (Fleuve noir). L’histoire d’Elvis Cadillac, sosie belge du King – dans sa version fin de carrière... Le tout se déroulait sur les terres de Dives-sur-Mer, en Normandie. Le fantôme d’Elvis allait s’en mêler, et le paisible village, ne pas vraiment s’en remettre...





C'est mémé Cornemuse et Elvis Cadillac à l'accueil...



À proximité de Cabourg, Dives-sur-Mer ne sert désormais plus simplement de décor au roman de l’auteure. Petit rappel historique : Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, partit à la conquête de l’Angleterre en 1066. Or, il réunit sa flotte justement dans cette ville, partant de l’estuaire en direction de la perfide Albion.

Évidemment, tout le Calvados est imprégné de cet héritage historique, mais Dives, c’est une autre paire de manches. On ne dira pas quelle place Guillaume occupe dans le livre de Nadine Monfils, en revanche on peut dire que la région l’obsède.

Aujourd’hui, explique-t-elle à ActuaLitté, « je vis entre Montmartre et Dives. J’ai vendu ma maison en Belgique pour plonger dans ce village au cœur historique. Nous l’avons trouvé, avec mon mari, en nous trompant de chemin, alors que l’on se baladait dans le coin. » Et ce fut le coup de foudre...

La Fabrique à rêves, c’est en réalité un rez-de-chaussée où, justement, son mari a une galerie d’art, exposant ses propres créations. « C’est tout fait avec des objets de récupération : des boîtes avec des personnages qui bougent, le tout animé par un moteur de micro-ondes, par exemple. »

L’atelier donnant sur la place, les passants peuvent découvrir l’artiste au travail. Quant à l’idée de transformer en chambre d’hôte, ce n’est pas une nouvelle carrière que Nadine Monfils embrasse. « Je prépare moins bien les petits déjeuners que je ne raconte des histoires », plaisante-t-elle.



« Nous avons la maison de Blanche Neige, ici. C’est une location qui sera saisonnière, dans un appartement équipé, à 10 minutes à pied du port et de la mer. Et en plus, il y a un cinéma... » Mais alors, on ne risque pas de voir Mémé Cornemuse débarquer, rouleau à pâtisserie dans une main, tronçonneuse dans l’autre ?

Rires. Mais pas de réponse pour autant...

Pour l’heure, Nadine Monfils a mis le point final à une enquête de Nestor Burma, qui se déroule en Belgique. L’ouvrage doit sortir à l’occasion de la fête du livre de Bruxelles, aux éditions Frenchpulp.

On en reparlera... avec ou sans Calva.



Plus d’informations à cette adresse sur la Fabrique à rêves et quelques photos dans le carrousel ci-dessous.