Durant le confinement, la police municipale réquisitionne la boîte à livres

Le maire d’Orléans, Olivier Carré, avait par arrêté interdit l’usage des boîtes à livres, le 19 mars dernier. Jour où le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, estimait que la réouverture des librairies était un sujet qui pouvait être abordé.« À compter de ce 19 mars et jusqu’à nouvel ordre, les agrès sportifs en bords de Loire, les aires de jeux pour enfants en libre accès et les boîtes à livres seront désormais inaccessibles pour éviter les rassemblements qui favorisent la propagation du virus », indiquait la mairie d’Orléans dans un communiqué.En somme, les boîtes à livres ne respectaient pas le principe de confinement , et entraînaient des risques de regroupement de personnes. Probablement des lecteurs intoxiqués jusqu’à l’os, que leur addiction à la lecture aurait poussé, zombies en manque, à s’agglutiner devant ces lieux de culte…Une nouvelle victime a été présentée à la rédaction, dans la commune de Saint-Jean le Blanc, avec cette fois un mot délicat de la Police municipale. « Dans le cadre de la pandémie liée au Coovid-19 et des obligations gouvernementales de confinement, la boîte à livres est fermée. Les livres sont stockés à la police municipale et seront remis à disposition à l’issue du confinement. »Ouf, donc : ce 11 mai, les ouvrages retrouveront leur autel. « Merci de ne pas déposer des livres et de les conserver chez vous durant le confinement. »La victime n’a pas encore porté plainte pour ingérence ou atteinte à la présomption d’innocence.A notre connaissance, du moins.