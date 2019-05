Échos d’atelier : jazz et tango, dans un historique atelier d'imprimeur

Virginie Seghers

Virginie Seghers









Parmi les artistes qui franchirent le seuil de cet établissement , on se souviendra de Matisse, Picasso, Miro, Braque ou encore Cocteau et Chagall… Échos d’atelier est un jeu de correspondances entre 14 chansons originales de Virginie Seghers et un lieu, qui « ressemble à la vie ». Inspirées d’une œuvre, d’un outil, d’un regard, d’une atmosphère singulière, elles invitent au voyage.Ses parents, explique-t-elle « [m]’avaient initiée, dès l’enfance au monde de l’imprimerie et des ateliers d’art. Nous avions alors rencontré Fernand Mourlot, l’artisan du renouveau de la lithographie d’art à Paris. L’odeur de l’encre, le bruit sourd des machines, la vue des papiers imprimés qui sèchent comme du linge sur des fils... un univers familier a récemment rejailli de la fontaine aux souvenirs », se souvient Virginie Seghers.L’œuvre se dédouble et se décline : un beau-livre de 80 pages, accompagné d’un CD et un coffret d’art, avec quatre lithographies originales (voir ci-dessus) signées de Jean-Michel Alberola, Titouan Lamazou, David Lynch et Nicolas Vial. Le coffret contient lui un vinyle.Petit extrait :Les chansons, elles, ont pour titres des références au monde de la ponctuation, des polices — Points de suspension ou Garamond — et bien d’autres univers musicaux et artistiques qui se dessinent. « Poésie, lithographie et musique se répondent », et quand c’est du tango qui nous emporte sur le Garamond, on se dit que les réponses vont vite.En voici une autre, Numéro suspendu :



Le beau livre est proposé à 35 €, tandis que le coffret d’art est vendu 1400 €. L’ensemble des bénéfices d’Échos d’atelier sont destinés à un fonds de dotation « L’atelier d’art de Montparnasse », dont la vocation est de protéger le patrimoine, d’encourager la transmission des savoir-faire et de soutenir le renouveau de l’art lithographique. « Échos d’atelier est donc, aussi, une aventure généreuse », indique le site.