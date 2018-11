Écrire un roman sans être dérangé par internet : Freewrite est là

Dans la perspective de limiter les interactions et sollicitations internautiques, il existe de multiples possibilités. Quand on souhaite taper son roman en s’assurant de n’être jamais dérangé, mieux vaut prendre ses précautions. L’une d’entre elles se nomme Freewrite.

« Échappez au chaos et créez », encourage le site de l’appareil. La machine coûte 499 $ mais permet de travailler tout aussi bien en extérieur qu’en intérieur, tout en laissant son smartphone de côté.

« La connectivité cloud de Freewrite assure aux écrivains de rester au calme, tout en sauvant ou restorant leurs documents. Les textes sont toujours protégés », poursuit la marque. Le lien s’opère en effet avec Google ou Dropbox, indifféremment.

Le tout avec une connexion sécurisée garantie par la machine.





L’écran est un classique de l’encre électronique, basse consommation en énergie donc, et offre plus d’avantages qu’une machine à écrire classique – le simple fait de pouvoir corriger ses propres fautes de frappe change la donne.











La société a produit une seconde génération de son appareil, intégrant donc clavier et écran E Ink, qui garantit des semaines entières d’autonomie, et plus de 20 langues supportées.

Alors, heureux ?