Elle nomme ses 90 animaux d'après des personnages du Seigneur des Anneaux

« J'ai toujours aimé les animaux. Je pense que ça ne surprend personne que je vive de cette manière », explique Adri Rachelle. Et quelle vie, entourée de 90 animaux ! La plupart ont été recueillis et adoptés par la jeune femme, qui partage ainsi son quotidien avec 22 cochons, 12 chiens, mais aussi 8 poules, 6 chats et 4 perroquets.Elle ne manque pas de place, et a aménagé son lieu de vie pour qu'il convienne aussi à ses colocataires : quatre chevaux, autant de paons, 2 canards, 2 lézards, une mule, un lapin, une tortue et... un python. À ce stade, faire en sorte que la chaine alimentaire ne retrouve pas ses droits au sein de la ménagerie relève de l'exploit... Mais trouver un nom pour chacune de ces créatures peut s'avérer tout aussi délicat.Aussi, la jeune femme est allée chercher 80 % des noms de ces petites et grandes bêtes dans l'œuvre de J.R.R. Tolkien : Le Seigneur des Anneaux, certes, mais aussi Le Hobbit. Adri Rachelle a ainsi appelé la mule Bilbon, la chèvre Gandalf (à cause de la barbiche ?), et deux chats très proches Boromir et Faramir. Et quand elle appelle Frodon, c'est un épagneul qui débarque.via Metro