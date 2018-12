Elle se sert de ses livres pour créer des mises en scène incroyables

Les rats de bibliothèque ne savent plus quoi inventer pour célébrer leur incommensurable bonheur à être entouré de livres. Elizabeth Sagan en a trouvé une des plus plaisantes : elle se met en scène elle-même, pour créer des saynètes où les livres servent de décor.









Chevauchant d’improbables montures, surfant sur des flots bleus de couvertures, sise sur un splendide Throne de Fer, et ainsi de suite : Elizabeth a vraiment trouvé comment rendre ludique les livres qui l’entourent.Elle verse désormais dans les partenariats avec des auteurs, comme Anna Todd ou Michel Guyon, pour réaliser des shootings de leurs nouveautés. Si l’objectif est de rendre les livres plus attrayants, on peut considérer que c’est pleinement réussi.On pourra se réfugier sur son Insta pour en profiter pleinement, et mesurer la créativité dont elle sait faire preuve.