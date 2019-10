Ellen Cantor photographie la magie des livres de l'enfance

< >

Artiste installée dans le sud de la Californie, Ellen Cantor photographie des objets inanimés pour évoquer les souvenirs qui habitent la mémoire et accompagnent chaque jour les vivants. Pour sa série Prior Pleasures, Cantor avoue avoir été influencée par son « grand amour pour la littérature » : elle a choisi des livres lus et appréciés dans sa jeunesse pour un dispositif simple, mais efficace.Sur un fond noir, Cantor a pris de multiples photographies d'un même ouvrage, sous un angle similaire, mais avec des dispositions différentes. Le résultat évoque le souvenir persistant d'une lecture marquante, avec une image particulièrement imprimée sur la rétine, ou dans la mémoire...Cette image bien particulière n'est pas le fruit d'une manipulation numérique : Ellen Cantor a utilisé l'exposition multiple, qui consiste à capturer plusieurs images sur le même film photographique, dans le cas de l'argentique. Technique utilisée dès les débuts de la photographie, l'exposition multiple permet de décomposer un mouvement, par exemple.La série complète d'Ellen Cantor est visible sur son site internet via Colossal