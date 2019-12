Emma Watson a organisé une chasse aux livres à Londres

(photo tirée du compte Instagram de Bookfairiesworldwide

C'est en mars 2017 qu'Emma Watson avait, pour la première fois, participé à une opération organisée par The Book Fairies : dans 26 pays du monde, dont la France, des livres étaient cachés au détour des rues, dans les transports en commun, derrière une statue, au pied d'un arbre, dans un coin d'une vitrine... Aux lecteurs, passants et citoyens de les trouver, par hasard ou non, pour profiter d'un livre offert. Ce qui ne se refuse jamais...Cette fois, ce 16 décembre, il fallait compter sur quelque 38 pays impliqués, ainsi que sur l'engagement renouvelé d'Emma Watson et de centaines de bénévoles dans cette campagne de promotion de la lecture un peu particulière. Puisque la sortie d'une adaptation sur les écrans de cinéma est imminente, les Book Fairies (les fées du livre, en français) ont choisi de distribuer des exemplaires des Quatre Filles du docteur March, de l'auteure américaine Louise May Alcott, publié en 1868.En tant qu'ambassadrice, Emma Watson a elle-même disposé une bonne partie des 500 livres dissimulés dans Londres, auxquels elle avait pris soin d'ajouter un petit message.Environ 2000 exemplaires du roman, dans une centaine d'éditions différentes, ont été distribués dans le monde entier à l'occasion de cette opération.À l'occasion d'autres opérations, The Book Fairies a distribué des exemplaires du livre La Servante écarlate de Margaret Atwood ainsi qu'une sélection de livres issus de la liste de lecture du club d'Emma Watson ... Chaque opération a une dimension féministe affirmée, qui vient renforcer la dimension émancipatrice de la lecture.