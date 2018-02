En 1949, elle inventait l'ancêtre mécanique du lecteur de livre numérique

Ángela Ruiz Robles, professeure en Galice, au nord-ouest de l'Espagne, cherche un moyen pratique d'alléger les cartables et de transporter « un maximum de savoir avec un minimum d'effort ». En 1949, elle dépose un brevet pour une invention atypique, une encyclopédie mécanique qui s'apparente aujourd'hui à un ancêtre de la liseuse qui sert à stocker et lire des livres numériques.









C'est une drôle de valise en fer blanc : en 1949, Ángela Ruiz Robles dépose sous le numéro 190.698 un brevet sur une machine proposant « une méthode de lecture de livres basée sur la mécanique, l'électricité et la pression ». Cette encyclopédie mécanique permettait de rassembler plusieurs ouvrages dans un même appareil, mais était aussi capable de lire une bande magnétique, pour de l'audio, ou encore de s'allumer pour permettre une lecture dans le noir.

Certes, la machine avait plutôt vocation à se poser sur un espace de travail qu'à être tenue à bout de bras dans un livre, mais l'idée d'un appareil rassemblant plusieurs sommes de savoir était là. Malheureusement, le prototype d'Ángela Ruiz Robles ne dépassa jamais ce stade.

En guise d'hommage posthume — Ángela Ruiz Robles est décédée en 1975 à l'âge de 80 ans —, la ville de Madrid aura une rue à son nom. Une marque de reconnaissance qui fait partie d'un mouvement plus large du gouvernement espagnol pour saluer la contribution des femmes à de nombreux domaines de la société, une contribution que des institutions dirigées par des hommes auront parfois eu tendance à oublier...

Ainsi, les auteures Isabel Oyarzábal et Elena Fortún, mais aussi la philosophe Elena Cornaro et la poétesse Ernestina de Champourcín ont eu droit à des rues dans la capitale ou à des plaques commémoratives.









