En attendant que les parcs et jardins rouvrent tous, autant dessiner le sien

JamesDeMers CC 0



Les réouvertures de parcs et jardin s’avancent progressivement dans les différentes villes de France. Marseille, Rouen, Nantes ou encore Toulouse : en somme, la zone verte respire de nouveau, tandis que les territoires rouges du pays restent coincés.Le Château de Chambord, s’il est toujours fermé au public, a rouvert son immense parc et depuis le 11 mai, les 1000 hectares et les sentiers balisés de la Grande Promenade sont à nouveau accessibles à tous.Mais en attendant donc que tous les espaces verts puissent à travers l’Hexagone et au-delà rouvrir, il est encore possible de dessiner et imaginer le sien.Chambord avait ainsi mis en place des motifs à imprimer et découper, pour imaginer son propre jardin à la française. Avec quelques règles à respecter : géométrie, symétrie et perspectives.D’autres planches, à colorier elles, proposent encore de mettre de la vie dans des images en noir et blanc. En attendant, donc, de remettre du vert dans son existence…A retrouver à cette adresse