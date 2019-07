En Californie, un rigolo se déguise en Joker pour faire courir la police

Le masque que l'homme a utilisé proviendrait de cette édition spéciale de A Death of the Family

L'homme aurait volontairement attiré l'attention des forces de l'ordre, multipliant les gestes vulgaires et sortant à moitié de la voiture par le toit ouvrant. Autrement dit, la course-poursuite qui a suivi était totalement voulue par l'homme, accompagné par un passager dans le véhicule.Fort heureusement, la poursuite n'a fait aucun blessé ni dégât. L'homme a simplement arrêté son véhicule près de la plage, avant d'y descendre pour prêter main-forte à un groupe qui enterrait un homme dans le sable, de manière très bon enfant. La police, après avoir cerné l'individu, n'a toutefois pas tardé à l'appréhender.L'homme, déguisé en Joker, aurait trouvé son masque dans une édition spéciale de Batman : Death of the Family, de Scott Snyder, Greg Capullo et Jonathan Glapion. Un véritable fan, donc, qui n'aura pas hésité à aller chercher l'inspiration à la source...via Comic Book