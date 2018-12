En librairie, au lit avec des livres : Un gars, une fille, l'art secret du couple

Un gars une fille fut la série qui a porté aux nues Alexandra Lamy et Jean Dujardin, entre octobre 1999 et octobre 2003. Ces tranches de vie, que l’on pourrait croire tirées des Caractères de La Bruyère, mettaient en scène un couple : Chouchou et Loulou.Le tout avec un humour décapant, où chacun en prend pour son grade, quelles que soient les circonstances.Dans la toute première saison, les tourtereaux faisaient un tour dans… une librairie. Une séquence émotions fortes avec de véritables perles – Le chimiste de Coelho ou Les Misérables de Balzac, entre autres – et des instants de couple, de partage et de bande dessinée.Et pour les couples bibliophiles, cet instant de grâce que le partage de la couche conjugale… qui peut occasioner les plus grandes lectures !