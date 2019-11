En visite au Japon, le pape François rhabillé façon manga

image via image via Twitter

Le circuit du pape François l'a notamment mené à Nagasaki et Hiroshima, deux lieux marqués par l'Histoire et la guerre. Sur place, le responsable religieux s'est évidemment élevé contre les moyens alloués aux opérations visant à porter atteinte à la vie humaine, évoquant la bombe atomique et ses funestes effets au Japon.« Dans un monde où des millions d'enfants et de familles vivent dans des conditions inhumaines, l'argent dépensé et les fortunes amassées dans la fabrication, la remise à niveau, l'entretien et la vente d'armes de plus en plus meurtrières sont de véritables affronts à la puissance divine », a souligné le pape François.De passage à la cathédrale Saint-Marie de Tokyo, à l'occasion d'un moment plus léger, le Pape a reçu un cadeau de choix, un happi, vêtement traditionnel porté durant les cérémonies et autres festivités.Celui du pape, à la place d'un blason familial, affichait un portrait réalisé dans le style manga/anime, sans les grands yeux auxquels Dragon Ball et autres One Piece nous ont habitués...via SoraNews24