Entrer dans la couleur : Damasio et Yan Péchin, des Furtifs en live

Auteur majeur de la science-fiction contemporaine, Alain Damasio scrute le devenir de nos sociétés démocratiques et technologiques à travers de foisonnants récits dystopiques d’une rare puissance visionnaire. Guitariste aventureux en activité intensif depuis le début des années 1990, entendu notamment avec Alain Bashung, Miossec et Brigitte Fontaine, Yan Péchin pratique un langage sonore ardemment suggestif et éminemment prospectif.

Entrer dans la couleur, de toute évidence, se réfère aux Furtifs, le roman sorti en avril 2019, après des années d’attente. « Traversant toute la “gamme chromatique des affects”, une création électrique et poétique, à forte résonance éthique, en exploration au cœur du vivant », explique Ulysse, maison d’artistes.Au commencement, le verbe, comme toujours, et le son — si présent dans l’œuvre de Damasio. Entrer dans la couleur fut donc et assez logiquement, celui d’un album « conçu par eux deux en prolongement sonore » de son dernier roman.Tous deux, pour l’album, étaient accompagnés d’Arnaud Dieterlin à la batterie, ainsi que de Mood, la chanteuse. Une œuvre qui ravira tout autant ceux que Les Furtifs avaient pu enchanter – salué par le Grand Prix de l’Imaginaire 2020.Les réservations seront à faire (rapidement) à cette adresse (tarifs 18 € / réduit 16 €).