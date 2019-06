Entrez dans le bureau insolite et personnalisé de Danielle Steel

Danielle Steel c'est 179 livres, traduits dans 43 langues, dont vingt-deux adaptés à la télévision. L'auteure a même été inscrite dans le Livre Guinness des records pour avoir gardé son nom pendant 390 semaines dans le top des best-sellers du New York Times. Ses mots d'ordre : « Il n'y a pas de miracles. Il n'y a que de la discipline », affichés à la porte d'un bureau assez spécial...



En entrant dans la pièce, située à San Francisco, la première chose qui frappe, c'est cette pile de livres géants portant les titres de trois romans de Daniel Steel : Star, Coup de coeur et Cher Daddy. Bien que tant d'égocentrisme puisse être difficile à concevoir, c'est bien la forme de son bureau.



Ce dernier est noyé sous les feuilles, les pochettes et les différents petits cadeaux offerts par ses neuf enfants. De toute cette montagne de papier et d'objets en tout genre s'élève l'Olympia 1946, la machine à écrire de Danielle Steele, que l'auteure surnomme affectueusement « Olly ».

« Olly est une grosse et lourde machine et elle est plus vieille que moi », confie Steele. Les deux ne se sont jamais séparés en 70 ans et elles travaillent ensemble entre 20h et 22h par jour, à partir de 8h30 du matin.« Mort ou vive, beau temps ou mauvais temps, je vais à mon bureau et je fais mon travail. Parfois, je finis un livre le matin et à la fin de la journée, j'ai commencé un nouveau projet », ajoute l'auteure de. « Je ne me couche pas avant d'être si fatiguée que je pourrais dormir par terre. Si [je dors] quatre heures, c'est vraiment une bonne nuit pour moi ».Son dernier roman en date est intitulé Blessing in Disguise, paru aux éditions Delacorte Press. La traduction de l'oeuvre devrait paraître l'année prochaine en France.En France, alors qu’elle devait basculer chez HarperCollins France, a finalement décidé de renouveler sa confiance au groupe Editis, en continuant la publication de ses titres aux Presses de la Cité.via Glamour