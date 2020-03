Escape Game à la maison : justement quand on ne peut pas sortir

© Escape Kit









Énigmes, missions, mystère... À mi-chemin entre le jeu de société et la chasse au trésor, la mode est définitivement aux Escape Games, des jeux qui se jouent principalement dans l’une des 500 salles françaises dédiées. Voilà un an maintenant qu’ Escape Kit propose ses services avec des jeux autour de 20 €.Il y en a pour tous les âges, depuis six ans jusqu’à plus de 16 ans, à travers des univers connus – comme celui d’Harry Potter, à découvrir avec L’école ensorcelée. Pour les fans d’Égypte ancienne, La momie perdue emportera sur les traces de Toutankhamon, le célèbre pharaon.Des pirates, des châteaux féériques, des superhéros, des enquêtes ou des histoires de cambrioleurs, inspirées directement de la série phare de Netflix, La Casa de Papel, ces kits sont à fabriquer soi-même.On imprime le jeu, pour 3 à 5 personnes, ensuite activité découpage et dissimulation. Également dans le kit, une page web destinée au « game master » et qui comprend quelques indices qu’il s’agira de distiller au compte-goutte aux joueurs pour leur permettre d’avancer, mais aussi de nombreux accessoires tels que des posters, des invitations, un diplôme et même une playlist YouTube pour parfaire le décor !Dix minutes d’installation et c’est parti pour une heure d’investigation…