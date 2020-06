Esthétique et utile, la bibliothèque comme traitement acoustique, par Vincent Magni

Objets sacrés, les livres ne sont pas pour autant protégés contre le passage du temps et ses terribles conséquences : pages jaunies, encre à demi effacée. Mais que faire de ces ouvrages une fois usés et illisibles ? Pour les plus chanceux, ils se retrouveront peut-être dans les mains d’artistes, qui s’adonnent à leur redonner une deuxième vie à travers des compositions originales... Vincent Magni, sculpteur, est de ceux-là.







Réalisée par Vincent Magni, sculpteur originaire de Saint-Étienne, la composition mesure 6 mètres sur 3, et aura nécessité au total près de 4000 livres. Un monument impressionnant, conçu en une quinzaine de jours seulement, confie l’artiste, contacté par ActuaLitté.



Il s’agit évidemment d’ouvrages usés, destinés à la déchèterie, précise-t-il. « J’ai commencé à récupérer des livres hors d’usage depuis un bon bout de temps déjà. Et après avoir rassemblé un nombre de palettes suffisant, j’ai commencé mes croquis », se souvient Vincent Magni.



Et puis, le tri des ouvrages en fonction de la couleur de la tranche, des essais et la construction des bibliothèques. Une ébauche à même le mur a également été dessinée.