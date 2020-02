États-Unis : ces deux hôtels où l'on peut lire la tête sous l'eau

© HIGHGATE HOTELS

Tout féru de littérature qui viendrait faire halte dans l’un des deux hôtels du complexe hôtelier Keys Collection, situé en Floride aux États-Unis, aura la possibilité de plonger littéralement dans la lecture. Comprendre : avoir la tête sous l’eau tout en gardant son livre à la main.Il suffit à ces derniers d’aller piocher dans les « bibliothèques sous-marines » mises en place par les deux établissements, et laissées gratuitement à disposition des clients le long de leur séjour.Celles-ci, à l’image d’aquarium, renferment plusieurs classiques de la littérature entièrement waterproof. Aussi les clients retrouveront-ils les Select Short Stories de Mark Twain, Macbeth de Shakespeare, The Art of War de Sun Zi et Cloths of Heaven and Other Poems de WB Yeats.Ces livres imperméables ont été conçus par la société Bibliobath, dont le projet a été lancé en 2015 sur la plateforme de financement participatif kickstarter Les pages, d’une épaisseur de 0,085 mm, sont fabriquées à partir de papier synthétique fait à base de polypropylène leur permettant de résister à l'eau et aux déchirures. Le matériau est entièrement recyclable, assurent ses concepteurs, un couple néerlandais chinois résidant à Amsterdam, Win Weng et Jasper Jansen.