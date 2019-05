États-Unis : Paul Winer, le libraire nudiste, a fait son dernier strip-tease

Paul Winer (capture d'écran du documentaire The Story of Sweet Pie)

À 75 ans, une longue maladie aura finalement eu raison de Paul Winer, sans doute l'un des libraires les plus originaux des États-Unis. Surnommé « Sweet Pie » en référence à son pseudonyme de scène, Winer avait derrière lui une carrière tumultueuse et flamboyante : il fut l'un des premiers strip-teaseurs des États-Unis.Ce gentil hippie, barbe et cheveux compris, se produisait à son piano, dans le plus simple appareil, proposant des spectacles où il jouait du boogie-woogie, chantait, faisait des blagues et lançait des obscénités. Un tel programme lui valut un certain nombre de procès et de problèmes avec la justice : il affirmait avoir gagné 68 d'entre eux.Ses pas le menèrent finalement à Quartzsite, où il ouvrit sa librairie, Reader's Oasis. Avec un fonds de quelque 180.000 titres, l'établissement avait de quoi satisfaire. Surtout que Winer avait pris soin d'installer un piano dans la boutique, et qu'il n'hésitait pas, pour ses clients, à redevenir Sweet Pie pour quelques minutes. Le libraire avait arrêté les strip-teases, mais se baladait pratiquement tout le temps nu, avec un seul cache-sexe comme pièce de tissu.Sa disparition laisse la ville dépitée, et les messages de condoléances affluent. Une collecte a par ailleurs été mise en place pour doter Quartzsite d'un mémorial, mais aussi pour aider son épouse Joanne.Il est possible de découvrir la vie de ce joyeux drille ci-dessous, grâce au documentaire qui lui est consacré, The Story of Sweet Pie.via Parker Live Online