États-Unis : un couple se marie dans une librairie, sous le regard du libraire

Rosie Lee, libraire de son état, a épousé Ryan Parks, ce dimanche 17 février 2019. Et pas n'importe où : au sein de la librairie Readers' Books, sous les yeux du propriétaire Andy Weinberger, qui a célébré l'union. Pour l'occasion, la librairie avait bien entendu été privatisée, et le libraire a donné de sa personne en dirigeant lui-même la cérémonie. Outre la famille et les amis, tous les employés de la librairie étaient conviés.Bien entendu, comme dans tout mariage, une séance de photos a suivi, au milieu des bibliothèques et des livres... L'endroit était assurément bien choisi, car Rosie Lee et Ryan Parks sont deux fervents lecteurs.Les librairies restent des lieux romantiques par excellence : la librairie Gogol, située à Harbin dans la province du Heilongjiang en Chine, s'est même fait une spécialité que l'accueil des couples désirant s'unir dans leurs locaux. Depuis son ouverture en 2014 dans une rue centenaire, l’établissement a déjà été le théâtre de 36 cérémonies , rapportaient les propriétaires en juin 2018...D'autres enseignes ont pour elles une histoire qui facilite ce genre d'associations : The Notting Hill Bookshop, à Londres, source d'inspiration pour la boutique tenue par Hugh Grant dans le film Coup de foudre à Notting Hill, est ainsi devenue un repère d'amoureux Au cours des cinq dernières années, de jeunes couples sont même venus en lune de miel à Notting Hill, pour le plaisir d’entrer dans la librairie du film. Un certain Marius Köppen a caché sa bague de fiançailles dans un livre de Harry Potter, avant qu’Angela, sa moitié, ne s’extasie devant cette demande.On souhaite évidemment beaucoup de lectures heureuses au jeune couple...