États-Unis : une exposition de papiers toilette vintage à la bibliothèque

Dans les vitrines de la bibliothèque de la ville de Phoenix, un autre genre de papier que celui qui fait les livres : du papier toilette, au cœur d'une exposition présentée au public, pour découvrir une collection un peu particulière. Un habitant de cette ville de l'ouest des États-Unis a prêté cette dernière, dont il vient d'avoir la chance d'hériter, afin d'en faire profiter la communauté.Sympathique initiative, qui permet de découvrir du papier toilette des quatre coins du monde, ramené immaculé de différents voyages. « Faido, Suisse », « Cernobbio, Italie »... Chaque carré de papier comporte une inscription précisant la date, ainsi que le lieu du prélèvement. Le tout a été soigneusement préservé, si bien qu'un carré remonte à 1969... La plupart des pièces viennent d'un voyage en Europe.La collection permet de découvrir du papier toilette coloré, devenu plutôt rare aujourd'hui en raison des craintes vis-à-vis des produits utilisés et des réactions dermatologiques.Pour l'équipe de la bibliothèque, les réactions parfois étonnées des visiteurs et usagers font partie de l'exposition, et permettent aussi de susciter l'intérêt pour le monde, voire le voyage. « C'est un peu la personnalité de ce bâtiment et cela participe aussi de la fascination pour l'histoire, tout cela trouve un écho dans cette exposition et son succès », explique Kristin Anderson, responsable du bâtiment.L'exposition restera en place quelques semaines encore, pour qu'un maximum de personnes puisse en profiter.via Fox 26