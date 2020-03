Étudier la magie à Poudlard ? Un rêve, devenu réalité

Qui n’a jamais rêvé de recevoir sa lettre d’affectation pour Poudlard ? Après des années d’attente — en vain — ce courrier n’est plus nécessaire pour s’inscrire dans la plus prestigieuse école de magie. L’établissement a en effet expérimenté la formation à distance, idéale pour perfectionner ses compétences en magie...



L’inscription à ces cours est gratuite. Pour ce faire, il suffit de choisi sa maison, malheureusement sans passage sous le Choixpeau magique. Se former à de nouvelles disciplines à l’aide de ressources libres et gratuites, le tout en ligne, l'idée est géniale. Après avoir recensé une première sélection de MOOC et de cours en ligne disponible sur la toile, voici un autre portail de cours en ligne, dédié à la magie, cette fois.Créé par des fans de la série littéraire de J. K. Rowling en 2014, le site Hogwardsishere.com a été conçu comme la version virtuelle de la célèbre école de sorcellerie. Elle donne accès à de multiples ressources pédagogiques, ouvertes à tous.Par exemple, il vous est possible de suivre 7 matières différentes : l’astronomie, les sorts, l’ergologie, l’histoire de la magie, les potions, la défense contre les forces du mal, et la métamorphose. Les cours couvrent les 7 années de scolarité, différentes évidemment selon le niveau d’étude.L’inscription à ces cours est gratuite. Pour ce faire, il suffit de choisi sa maison, malheureusement sans passage sous le Choixpeau magique.



Diplôme de magie, match de Quidditch, titre de préfet



Ces multiples ressources pédagogiques ont toutes été conçues par des fans de l’univers de J. K. Rowling de façon totalement bénévole. La plateforme pousse la vraisemblance assez loin en organisant des évaluations et en donnant des devoirs aux utilisateurs. Des épreuves qu’il faut prendre au sérieux si vous souhaitez obtenir votre diplôme et passer en classe supérieure.



Les utilisateurs peuvent également remporter des points pour leur famille et concourir au titre de préfet pour faire régner l’ordre et la discipline à Poudlard. De plus, le site web offre aux fans de Harry Potter la chance de parcourir les trésors de la bibliothèque de l’école de sorcellerie.



Considéré à la frontière du MOOC et du jeu de rôle, Hogwardsishere.com vous permet également de créer votre personnage et ainsi faire une partie de Quidditch, rejoindre les salles communes de l’établissement, mais aussi le village de Pré-au-Lard.



« C’est un rêve devenu réalité » avait déclaré à l’époque un internaute aux tribunes de The Washington Post. « J’attends ma lettre d’admission depuis que j’ai lu le premier tome, à 11 ans. Maintenant je peux aller à Poudlard et étudier la magie ! »

Alors si comme Hermione, vous êtes un moldu qui rêve de concocter des potions et d’en apprendre plus sur l’histoire de la magie, rendez-vous à cette adresse.