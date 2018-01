Excellente année : nous faisons un métier formidable, on pense à vous

Pas de nouvelle année sans grands travaux qui débutent. Chez ActuaLitté, nous avons entamé une première phase pour offrir une meilleure interaction sur les articles. En clair, nous avons dégagé l’outil Disqus pour les commentaires, qui devenait pesant – au propre comme au figuré – pour aboutir à une solution totalement intégrée.



Aaron Van Dike, CC BY 2.0





Un petit coup de HTML, et zou, aux oubliettes le vilain Disqus qui était particulièrement contraignant dans les usages, pour laisser un commentaire – constructif ou non. Ce qui signifie, par ailleurs, que nous avons dû supprimer tous les commentaires précédemment postés sur le site. Hélas, trois fois hélas, en effet, mais aucune solution technique ne permettait de reproduire simplement l’ensemble des messages postés. Pas la peine de pester contre nous, donc, adressez-vous directement à Disqus.

Alors qu’est-ce qui change ? Tout.

Mais encore ? Eh bien, on a fait ce que l’on fait le mieux : penser au confort d’utilisation, en proposant un outil simple. Il est désormais possible de poster un commentaire en tout anonymat, tout en proposant une adresse email pour suivre les conversations qui s’établiront.

Une liste réduite, il est vrai, mais tout de même, de smileys permet aussi d’agrémenter les messages ainsi publiés. Et puis, un reCAPTCHA s’assurera que vous n’êtes pas un robot, parce que les spams intensifs, c’est pénible à la longue, et que le spam en particulier, c’est indigeste.

Deux grandes interrogations : qu’advient-il de votre email ? D’abord, il n’est évidemment pas affiché, pas plus qu’il ne se retrouve dans le code source du site. Autrement dit, il est protégé. Ensuite, nous n’allons pas non plus l’utiliser pour constituer des bases de données : votre email est personnel, il ne nous servira pas à de diaboliques fins marketing (voir la réflexion sur le spam plus haut).

Autrement dit, vous êtes confortablement installés, et pouvez laisser tous les messages que vous souhaitez, sans crainte de représailles publicitaires. Et ça, c’est chouette.







Cependant, les messages sont modérés a priori : si vous postez un commentaire, il peut s’avérer qu’il n’apparaît pas immédiatement – le temps que l’équipe en prenne connaissance, s’assure qu’il ne contient aucune contre-indication et le valide. Alors oui, c’est une restriction de la liberté d’expression : mais la liberté des uns s’arrêtant là où commence celle des autres.

Donc pas question de laisser passer des messages, même temporairement, s’ils sont agressifs, nuisibles, méchants, insultants, racistes, etc.

Nous vous souhaitons une excellente année, une fois de plus, en dessin, avec notre camarade de jeu, Maître Chereau, aka Antoine Chereau. On vous aime.