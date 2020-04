Exercices de fitness à domicile : le livre, support indispensable

un livre a bien été maltraité durant cette séance



Publiée voilà 3 mois, la vidéo surgit des tréfonds de Facebook comme un clin d’œil narquois. Bien avant que le confinement ne sévisse, la chaîne KaisaFit, pour fitness, évidemment, proposait une série d’exercices des plus provocateurs.Cette coach personnelle révolutionnait le concept du (gros et ennuyeux) livre qui sert à caler un meuble, pour s’en servir… de solution fitness. Le cours ne dure qu’une trentaine de secondes, mais on note bien que l’ouvrage en question subira les pires humiliations qui soient : gainage, pompes, fentes, et autres situations intolérables.Selon nos informations, les syndicats des Éditeurs sans humour et celui des Libraires fâchés envisageraient une action en justice pour maltraitance.À suivre…