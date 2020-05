Face au silence, la bibliothèque publie un album des bruits de New York

Rue déserte, transports à l’arrêt et sites touristiques fermés : le silence est désormais roi dans les grandes villes. Considéré généralement comme source de nuisance, le bruit urbain viendrait presque à manquer aux citadins. Pour les plus nostalgiques de ce tumulte sonore, la bibliothèque publique de New York a composé un album entièrement consacré aux bruits de la ville qui ne dort jamais.







Crée par la bibliothèque publique de New York, en partenariat avec l’agence Mother New York, Missing Sounds of New York — le titre donne immédiatement le ton —, est un album composé exclusivement de sonorités urbaines. Qui étrangement, seraient regrettées en période de confinement de la population.



Le projet est décrit comme une « lettre d’amour adressé à New York » qui permet de rassembler « les New Yorkais autour de sons familiers de la vie urbaine qu’ils aiment et qui leur manque pendant cette période de distanciation sociale sans précédent », précise la NYPL sur son site.



Plongez au cœur de New York City



L’album nous invite à découvrir la ville de New York à travers plusieurs paysages sonores. Chacune des 8 pistes crée des toiles, des ambiances, qui raconteraient presque des minis-histoires. Celle d’un verre qui se brise dans un bar, d’une performance de danse dans le métro ou encore d’un fan de baseball.



NYPL: un album pour la jeunesse



Le morceau The Not-Quiet-Quiet Library suit un lecteur dans la bibliothèque du bâtiment Stephen A. Schwarzman, au cœur de Bryant Park qui peine à trouver un endroit calme pour travailler. On y reconnait le bruit des touches d’un clavier d’ordinateur et celui d’un scanner.



Sans oublier le son des pages qui se tournent. Mais celui-là, même reclus chez soi, on ne pouvait l'oublier.



Missing Sounds of New York est entièrement disponible sur SoundCloud ou Spotify