Faire du Airbnb chez Scott et Zelda Fitzgerald, c'est possible

Vous avez toujours rêvé de faire la fête façon Gatsby le Magnifique ? De vivre tel le couple stylé d'écrivains Zelda et Francis Scott Fitzgerald ? Le musée F. Scott & Zelda Fitzgerald a mis à la location, sur Airbnb, un appartement de deux chambres situé dans l'ancienne demeure des époux, qui y ont vécu de 1931 à 1932. En ce moment, la nuit est à 134 euros, mais les réservations s'accumulent !

Chris Pruitt, CC BY-SA 3.0

Zelda Sayre est née à Montgomery, en Alabama, en 1900. La jeune femme y reste jusqu’à son mariage avec Scott – qu’elle avait rencontré deux ans auparavant –, en 1920, alors que ce dernier rencontre un franc succès avec son premier roman, L’envers du paradis.Si bien sûr, nous avons tous l’image de ce couple iconique des années folles, faisant la fête à l’excès, n’oublions pas que leur jalousie mutuelle ainsi que leurs disputes les perdront. Par ailleurs, lorsqu’ils viennent vivre à Montgomery en 1931, Zelda vient de connaître sa première hospitalisation pour schizophrénie.Quoi qu’il en soit, c’est dans cette maison à Montgomery, explique l’annonce Airbnb , construite en 1909 et divisée en plusieurs appartements après le déménagement des Fitzgerald en 1932, que les deux amants ont écrit des portions de leurs romans respectifs Tendre est la nuit et Accordez-moi cette valse (seul ouvrage de Zelda).Il est possible de rester une ou plusieurs nuits dans l’appartement, avec une entrée séparée, le musée Scott & Zelda Fitzgerald s’étant installé dans le reste de la maison.Dans l'Airbnb, vous trouverez tous les équipements classiques, les livres des Fitzgerald, mais rien d’autre de très particulier. Ah, et j’allais oublier, il est précisé : « Pas de fête ni de soirée » et « non fumeur », en plus de devoir faire attention à ne pas trop faire de bruit lors des horaires d’ouverture du musée.Comme l'impression de s'être fait tromper sur la marchandise...