Famille britannique cherche prof particulier, pour cours de potion magique

Le professeur Rogue...

Le professeur Rogue...

Sur le site Tutor House, John et Kate ont expliqué la situation : leur fils peine à suivre les cours de sciences. Pour lui venir en aide, il faut donc un précepteur, dont les qualifications importent beaucoup. Ils détaillent : « Nous cherchons quelqu’un pour l’aider en dehors de l’école, mais nous souhaitons que cela soit rendu aussi amusant et stimulant que possible. »Comment faire pour rendre la vie d’un élève qui décrocherait plus festive ? Les parents ont la réponse : « Toby est un fan de Harry Potter. Nous voulons donc quelqu’un en mesure de lui proposer des leçons sur le thème de Harry Potter. »Et de poursuivre : « Nous souhaitons quelqu’un qui mettra 100 % de ses efforts dans les leçons, transformant fondamentalement notre cuisine en Poudlard. »Son profil devra se trouver quelque part entre Rogue, l’intransigeant au passé sombre, et la fantasque Pomona Chourave, précisent les parents. Les enseignements porteront sur la chimie, la biologie et la physique. Pour cela, il faudra aborder les matières sous le prisme de potions magiques et d’herboristerie…Le candidat qui sera retenu ne perdra pas son temps : Papa et Maman proposent 75 £ de l’heure — à raison d’une intervention hebdomadaire, les mardis ou jeudis soir de préférence.Pour postuler, CV et lettre de motivation sont à faire parvenir à info@tutorhouse.co.uk, qui fera suivre. Après avoir changé l’email en chouette ou hibou, moyen de communication réputé chez les sorciers.via Mirror