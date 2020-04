Fessiers, abdos, squats : exercices sportifs pour athlètes préférant les livres

Garder la forme ou avoir la tête bien pleine ? Mens sana in corpore sano n’est pas forcément des plus évidents à une époque où la moindre seconde est comptée. Faut-il choisir, le cœur brisé, entre salle de sport et salle de lecture ? Pas sûr : des petites malines ont mis au point une méthode pour concilier le plaisir des pages au bonheur des courbatures...

Après la lecture du premier tome d'Harry Potter...

Circa Sassy, CC BY 2.0

Maintenant que les fêtes sont loin derrière chacun, il faut anticiper l’arrivée des beaux jours, les terrasses et les cafés, les jupes et les débardeurs... et la fin du confinement. Bref, se débarrasser de ces poignées d’amour délicieusement rassurantes durant les soirées d’hiver, sous un gros pull en laine, mais disgracieuses en bikini sur les plages.

L’équipe de Chronicles Books a trouvé la parade absolue, pour ne pas perdre de temps à hésiter entre lectures indispensables et exercice physique.

Fessiers, cuisses, bras, pectoraux : apprêtez-vous à découvrir un moment d’intense activité physique, le tout en compagnie de vos livres favoris. Outre les démonstrations en GIF, chaque exercice est accompagné de petits conseils – temps de repos, durée de l’exercice, et ainsi de suite.

Allez, on sue !