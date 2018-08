Fête nationale : hommage connecté des auteurs suisses à Ferdinand Hodler

Seize écrivains suisses rendent hommage au peintre Ferdinand Hodler, figure artistique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, sur Twitter. Expliquant leur initiative, ils affirment que « dans leurs textes brefs, mais denses souffle ce brin de liberté qui traverse l’œuvre de Hodler » rapporte la Tribune de Genève.

Afin de dénoncer « l’esprit souvent trop nationaliste avec lequel on aime s’approprier le génie du peintre Ferdinand Hodler », ils composent des déclarations de 140 caractères, dont les « mots oscillent entre lyrisme, féminisme ou politique d’asile et tissent, dans leur ensemble, un tapis de diversité ».

Parmi ces tweets on ressent un véritable désir de redonner à Hodler la main sur son œuvre, l’auteur Antoine Jaccoud rappelle qu’« il est un peintre de la fesse, du sein, de l’amour et de la mort au travail, du lac et de la montagne, il est tout sauf un peintre de la nation. » Et Daniel de Roulet de tweeter : « Quand Hodler peignait Mönch Eiger et Jungfrau, il ne disait pas Je peins la Suisse éternelle, mais Je peins un paysage PLANÉTAIRE. »

Les participants voient également dans l’œuvre du peintre suisse un message d’actualité. Applicant les visions artistiques d’Hodler à la triste actualité de la crise des migrants, Heike Fiedler y voit des « indices d’ouverture ». « Franchir les cols : c’est donc par ici. Refugies are welcome! Soyez les biens venus », gazouille-t-elle.

Tous les tweets ainsi que des vidéos sont à retrouver sur le site.