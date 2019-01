Flippant : un livre pop-up imagine la vie après la 6e extinction

< >



Beyond the Sixth Extinction a été publié par Candlewick Studio en octobre 2018, et les illustrations sont signées par Jordi Solano.

Comme son titre l'indique, Beyond the Sixth Extinction est un pop-up post-apocalyptique : en 4847, une grande partie des espèces animales et végétales a disparu, laissant uniquement une place pour les créatures les plus résistantes. L'auteur Shawn Sheehy a imaginé un cadre plausible à son livre et aux bestioles qui le peuplent, ce qui ne le rend que plus dérangeant.Ce sont 8 évolutions d'espèces connues sur Terre que Sheehy a créées en utilisant le papier, la découpe et son talent d'ingénieur et d'artiste : on retrouve notamment dans les pages un cafard « Rex », un poisson-chat géant, une tortue tout aussi grande ou encore des pigeons capables de dévorer un petit mammifère. Des espèces invasives et particulièrement résistantes, particulièrement bien dotées pour survivre dans un environnement devenu hostile.C'est après la lecture de La sixième extinction : évolution et catastrophes, un livre de Richard Leakey et Roger Lewin, que Shawn Sheehy s'est mis en tête de créer ce livre : « C’était la première fois que je pensais aux cinq grandes extinctions de la Terre, et que la sixième, qui pourrait avoir le même genre de conséquences, était de notre faute », explique l'auteur à The Atlantic