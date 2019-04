Gagner une immense propriété en Dordogne grâce à un livre de Pierre Loti

Avec 450 m2 de superficie, et sept hectares de plus pour baguenauder, une piscine, un étang et des box pour installer ses chevaux, la demeure nommée La Guérinière, est actuellement une maison d’hôtes. Elle se retrouve à quelque 80 km de Périgueux, vers le sud-est, à Cénac-et-Saint-Julien.Valeur estimée ? 1,5 million d’euros, pas tout à fait une paille. Or, devant les échecs répétés des agences immobilières le couple a opté pour une solution moins immédiate, mais assurément plus ludique : lancer un concours, en ligne depuis ce 1er avril, ouvert pour 13 € en frais de participation.Le principe est simple : répondre à deux questions éliminatoires, et par la suite, parvenir à estimer la valeur de trois objets, dont un qui rendra fous les bibliophiles. Voyez plutôt :Il s’agit en effet d’une pièce unique : le livre de Pierre Loti, Pécheur d’Islande, un travail absolument somptueux de relieur. « Dos : coutures sur nerfs apparents habillées de clefs cuir bleu “écaille” plats en chêne agrémentés d’accessoires divers, tranches peintes, titre et nom gravés à chaud sur le plat de devant. La malle est habillée de toile marron, beige et de veau capitonné de clous », détaille la présentation.Le roman, paru en 1886, fut certainement le plus grand succès de Loti : il raconte la passion amoureuse d’une jeune Bretonne, d’origine aisée, pour un marin-pêcheur, évidemment plus modeste, régulièrement embarqué en mer pour aller pécher au large de l’Islande. Sept mois de traversée, entre février et fin août… surtout que la mer est une maîtresse jalouse.Pour participer au jeu concours, c’est à cette adresse . Tout s’arrêtera à la fin de l’année 2019 — avec une rallonge possible en début 2020…Et pour comprendre un peu mieux de quoi l’on parle concernant cette propriété, voici quelques éléments sur la maison.