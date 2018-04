Gainsbourg, Cobain ou Bowie immortels : leur écriture devient police

« Écrivez des chansons comme celles qui vont ont inspirés. Les polices d’écriture Songwriters ont été créées pour inspirer les musiciens. Écrire des paroles avec l’écriture manuscrite d’auteurs-compositeurs influents aide au développement de l’imagination » écrivent Nicolas Damiens et Julien Sens sur leur site Ces derniers travaillent dans le domaine de la publicité, le premier actuellement Directeur Designer et le second, Directeur de la création, dans une agence de publicité new-yorkaise, JWT. Tous deux amoureux de musique – Julien Sens compose de la musique électronique sous le nom de Sox –, ils ont travaillé sur des notes personnelles, lettres, cartes postales et listes manuscrites (y compris la lettre de suicide de Kurt Cobain !) afin de créer des polices de caractère originales.