Gallimard fête le printemps avec ses carnets en couleurs

La collection printemps-été des carnets Gallimard arrive : ce 17 mai, on pourra mettre de la couleur dans sa papeterie, avec quatre nouveautés.









Au menu, on trouvera Baudelaire, Homère, Apollinaire et Stefan Zweig pour des carnets des plus colorés : rose indien, orange bergamote, lie de vin et bleu lagon. Proposés à 13,90 € l’unité, ils disposent de 208 pages, aux dimensions 14 x 18 cm.

Cette année, une nouveauté accompagne les carnets : trois pochettes en coton naturel, qui reprennent la couverture de la collection Blanche, et dans chaque petit sac, deux carnets de poche – 8 × 12,5 cm, 144 pages lignées. Avec Voyages extraordinaires de Jules Verne, Tendre comme le souvenir de Guillaume Apollinaire, derechef, Emmène-moi au bout du monde ! de Blaise Cendrars.







Prix conseillé, 19,99 €.