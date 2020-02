Game of Thrones : certains ptéranodons font désormais partie de la maison Targaryen

Daenerys Targaryen, entourée par deux dragons

Targaryendraco : le nom du nouveau genre dans la classification des ptéranodons est assez transparent quant à ses inspirations. Rodrigo Pêgas, paléontologue au sein de l'université de São Bernardo do Campo, au Brésil, explique que cette catégorie particulière de ptérosaure fréquentait les environnements côtiers, comme la plupart de ces reptiles volants, pour se nourrir de poissons, mais se distingue par une mâchoire étroite.Ce nouveau genre dans la classification s'est imposé pour faire valoir la diversité des espèces au sein des ptérosaures, plus vaste que les estimations premières des spécialistes. À ce titre, sept ptérosaures entrent dans le genre des Targaryendraco, dont Targaryendraco wiedenrothi, dont les fossiles ont été découverts en 1984 par Kurt Wiedenroth.Plus encore que l'évocation des dragons, la couleur des fossiles retrouvés a guidé le choix du nom Targaryendraco : ils sont de couleur sombre, comme les ossements de dragons décrits dans la saga fantasy de G.R.R. Martin . Par ailleurs, les descriptions de Martin ont beaucoup plu à Rodrigo Pêgas, qui imagine aussi les créatures fantastiques avec deux pattes et deux ailes, et non quatre pattes. « J'ai toujours beaucoup aimé cette vision, surtout parce que je travaille sur les ptérosaures », explique-t-il.L'auteur de Game of Thrones s'est dit ravi par la nouvelle , ajoutant : « Hélas, il n'y a pas preuve tangible selon laquelle Targaryendraco wiedenrothi crachait du feu. Aucune preuve... Pour l'instant. »via IFLScience