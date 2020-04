Gargamel of Thrones, quand les Schtroumpfs parodient George RR Martin

Il est plus que temps de s’offrir un moment de détente, meurtrier à souhait, tout en saccageant les merveilleux mondes de l’enfance — et en particulier celui du Pays maudit. Certes, ce dernier est situé quelque part en Europe, mais personne n’imaginerait le placer correctement sur une carte : Gargamel et son paillasson de chat, Azraël, en profiteraient pour se ruer.Alors, tandis que vous avez troqué les chips pour de la salsepareille, installez-vous confortablement, voici une parodie, belle « comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie ». Mais ici, ce serait plutôt le bleu du Schtroumpf et la violence sans fin de Westeros.Réalisé par Animation Domination High-Def, une émission de fin de soirée originellement diffusée par Fox, ce dessin animé raconte comment les Schtroumpfs sont confrontés à des luttes de pouvoir terribles…Et bien entendu, tout lien avec l’univers de Game of Thrones n’a, lui, rien de fortuit.