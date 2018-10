Gaz à la bib, papiers filmés, recrutement : le GRAAL du livre (vol. 10)

Moment de grâce intense, d’hystérie peu commune, de fous rires sans retenue, voici l’heure du GRAAL. Grotesque, Ridicule, Absurde, Aberrant, Loufoque, cette rubrique réunit le pire comme le meilleur de l’industrie du livre. Et pour nous envoyer vos trouvailles, contact@actualitte.com !



Martin Fisch, CC BY 2.0



Personne n’a vraiment rigolé, à la bibliothèque de Trouville, ce 4 octobre. Une fuit de de gaz sous la chaussée a provoqué l’évacuation de l’établissement, ainsi que de l’Hôtel de Ville et du Monoprix.

Survenue un peu avant 12 dans cette commune du Calvados, l’évacuation a concerné une soixantaine de personnes – 10 pour la bibliothèque. Un périmètre de sécurité a été installé.

Le coupable ? Un raccordement effectué l’an passé avec un défaut. (via Actu.fr)

L’annonce d’embauche de l’année

Est incontestablement accordée à la librairie, Le Rameau d’or, sise à Genève – comme quoi la francophonie n’a que des avatanges. D’abord parce qu’elle ouvre un poste, et comme elle le souligne, c’est suffisamment rare pour être écrit en majuscule.

Ensuite, parce que le poste et sa présentation s’accompagnent d’un dessin qui mettra tout le monde d’accord. Dans la même série, on déplorera le recours régulier, voire systématique à l’adjectif « jubilatoire », dans les présentations par les éditeurs, et consécutivement, dans les textes de journalistes... (merci à Kristof)







Pierre, Feuille, Papier

Alors, lui, il est vraiment malade. Enfin, elle : l’agence espagnole Minke a décidé de faire savoir qu’elle savait faire. Et pour attirer l’attention de la planète, elle a créé des résumés de films – souvent tirés de livres – avec, simplement, une feuille de papier.





Et pour découvrir plus spécifiquement leur travail, leur galerie de papier, c’est à cette adresse, et ci-dessous pour faire défiler les images. Le Dracula est particulièrement drôle.