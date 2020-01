Geralt de Bric : le Witcher en Lego, vers de nouvelles aventures

Geralt chevauchant Ablette, précédé par Jaskier, le barde : la scène rappellera bien des souvenirs aux amateurs de la série Netflix, des jeux vidéo ou encore des livres The Witcher. L'univers créé par Andrzej Sapkowski a connu une belle mise en avant, grâce à la plateforme de streaming et à la série produite par ses soins, mettant en vedette Henry Cavill.Star Wars, Harry Potter, Marvel et DC... La multinationale Lego s'est offert un bon nombre de licences, pour proposer les personnages et décors transposés en petites briques de plastique... Sera-t-il ainsi possible, un jour, de reproduire l'antre d'un monstre chassé par le Sorceleur ? Un utilisateur du site Reddit , répondant au pseudo de beagletank, a mis en ligne une de ses réalisations, un diorama figurant les deux héros de la série The Witcher. En 398 pièces, pas moins, il a su créer une scène vivante, qui cite un célèbre vers d'une des chansons de Jaskier à la gloire de Geralt...Attention, toutefois : la création est totalement virtuelle, créée de toutes pièces via logiciel — sans briques, pour le coup —, et Lego n'a pas encore annoncé la mise en vente d'une telle réalisation...