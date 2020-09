Gli Esploratori : Rome ouvre un premier restaurant littéraire avec librairie

La carte (des vins) et le territoire

crédits photo : Gli Esploratori

Le premier événement se déroulera le 30 septembre, avec la présence de Sacha Naspini, qui présentera avec la complicité de Claudio Ceciarelli son nouveau roman. L’autrice, originaire de Maremme, publie Nives, l’histoire d’une jeune veuve qui doit s’occuper d’une ferme perdue à Poggio Corbello (Toscane). Pour tromper la solitude, elle vit avec Giacomina, sa poule favorite… Mais un crime survient et seul Loriano Bottai, le vétérinaire, peut lui venir en aide.L’ouvrage est publié par E/O edizioni, et sa découverte sera accompagnée de vins de la région de Maremme, suivie d’un dîner réalisé par les chefs de Gli Esploratori.Le concept est simple : tous les deux mois, mettre à l’honneur une région, un auteur, autour d’un menu et d’une sélection de vins. Le prochain arrêt littéraire s’effectuera dans les Pouilles et la Calabre. Et bien entendu, c’est en présence des auteurs de la maison, italiens ou étrangers, que les dîners s’effectueront. Libre à chacun de raconter les liens entre son ouvrage et l’oenotourisme.« Durant quarante ans, les éditions E/O ont parcouru les cultures, abattus des murs et construit des ponts. Nous pensons que partout dans le monde, les racines de la création culturelle sont évidentes et vivent dans les régions — dans les entités territoriales, qui ont préservé et développé des caractéristiques originales dans leur relation fructueuse entre la ville et le domaine », note l’éditeur.De là sont nés Gli Esploratori, lieu de gastronomie qui part à l’aventure pour découvrir, région après région, les spécificités gastronomiques, culturelles – autant que les personnalités les plus à même de les porter. « Ce sera un voyage extraordinaire », garantit l’établissement.De fait, les métropoles et centres internationaux sont les espaces essentiels dans l’échange d’idées : s’implanter au cœur de Rome devenait alors une évidence. Mais quand on en vient au patrimoine gustatif, l’Italie se retourne toujours vers les typicités de ses recettes régionales. « [Elles] conservent des caractéristiques culturelles fortes et solides, des traits en mesure de résister aux forces d’une mondialisation qui homogénéise et souvent détruit. »Du côté spirituel — et non spiritueux — quelque 4000 livres sont mis en vente. La salle, en mesure d’accueillir 100 couverts par heure, assurera les mesures de sécurité du moment, et ce, afin de déguster sereinement les plats revisités par Umberto Mussato et Francesca de Chirico. Les chefs ont déjà expérimenté plusieurs aventures avec La Pergola de Rome ou Wisteria à Venise.Les quatre plats sont proposés pour une quarantaine d’euros.Gli Esplorati, Via Trionfale 88, Roma.