Good Omens : Aziraphale, un antidépresseur aux lourds effets secondaires

Azirapahale, ange docile et dévoué, collabore avec Crowley, ange déchu certes démoniaque, mais faut pas pousser. Et voici comment, venus de deux camps opposés, les créatures divines vont, main dans la main, œuvrer à contrecarrer le plan divin.Diffusée exclusivement sur Amazon Prime, il semble que certains n’aient pas encore pris le temps de trouver comment y accéder. Le régal est pourtant garanti, tant les deux acteurs sont spectaculaires, et le scénario à toute épreuve.Fan, une certaine Allegra Rosenberg s’est lancée dans un petit montage parodique, qui a été salué par Neil Gaiman himself. « Mon copain, qui ne regarde pas Good Omens, me disait : “Chaque fois que tu twittes le nom d’Aziraphale, j’ai l’impression que c’est le nom d’un antidépresseur”. »Elle s’est alors lancée dans une petite compilation, pour montrer que, peut-être… peut-être… « Seigneur. C’est hilarant », a commenté Neil Gaiman. Et il est vrai que pour une matinée de boulot et de montage, le résultat est plus que convaincant.