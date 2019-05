Good Omens : la librairie AZ Fell and Co. reproduite par Amazon Prime

Un joli coup de publicité qui devrait convenir à tout le monde. Pour promouvoir la diffusion de la série adaptée de l'oeuvre de Terry Pratchett et Neil Gaiman, Good Omens, Amazon Prime a décidé de créer une librairie de cinq étages, semblable à celle décrite dans le roman des deux auteurs.





Crédits : détail de la bande-annonce de Good Omens (Youtube)





La fin du monde avec le sourire



Goods Omens, traduit sous le titre De Bons Présages par au Diable Vauvert en France, est un roman de fantasy, dans lequel les auteurs nous relatent la naissance de l'Antéchrist et l'arrivée prochaine de la Fin des temps. L'ange Aziraphale et le démon Rampa, respectivement les représentants de Dieu et de Satan sur Terre, se sont habitués à leur petit confort et refusent de voir l'humanité s'éteindre.



Sur un ton humoristique, le lecteur suit les différentes tentatives des deux amis-ennemis afin d'empêcher les quatre cavaliers de l'Apocalypse de se réunir et provoquer le Jugement Dernier.



Escape game et art au programme



C'est d'ailleurs du petit confort d'Aziraphale qu'Amazon Prime a décidé de s'inspirer pour la promotion de la série. En effet, l'ange est devenu bibliophile et libraire à mi-temps, et le service vidéo de Jeff Bezos a décidé de reproduire sa librairie.



Il est désormais possible de retrouver sa librairie AZ Fell and Co. dans le quartier de Soho, à Londres, au 19 Greek Street. Vous devriez être en mesure de la retrouver, un coupé Bentley Derby 1934 est garé juste devant la façade du magasin.