Grâce à la magie d'Internet, des estampes japonaises s'animent

La célèbre vague, toujours d'Hokusai, ne manque pas non plus à l'appel. Les frêles embarcations semblent plus menacées que jamais...



Magnifique invention que le GIF animé, qui permet, en quelques images, d'exprimer bien plus qu'un long discours... Ou simplement de rigoler un peu. Atsuki Segawa a toutefois pris le format très au sérieux, en y mêlant des numérisations haute qualité d'estampes japonaises traditionnelles. À ce propos, il est possible d'en retrouver de somptueuses grâce à la Bibliothèque du Congrès...Atsuki Segawa, donc, s'applique depuis 2015 à animer des estampes japonaises. Ci-dessous, par exemple, Le coup de vent dans les rizières d'Ejiri dans la province de Suruga, 18e vue du mont Fuji, d'Hokusai, prend vraiment des airs de petite tempête.Plus loin des éléments déchaînés, mais plus proches de nous, d'autres animations de Segawa mélangent avec bonheur les XVIIe et XVIIIe siècles, au Japon, avec la pop culture du XIXe siècle. C'est ainsi qu'une DeLorean remonte le temps pour atterrir à l'une des stations du Tokaido d'Utagawa Hiroshige...Il est possible de retrouver d'autres créations de Segawa à cette adresse . Attention, certains ne sont pas vraiment adaptés au lieu de travail...via Open Culture