Groenland : deux poétesses lisent leur création, au sommet d'un glacier

Deux poètesses autochtones, l'une venue des îles Marshall (États fédérés de Micronésie), l'autre du Groenland, se sont retrouvées pour un projet inédit. Dans un coin reculé, les deux femmes, embarquées sur les hauteurs d'un glacier, ont offert une lecture inouïe.









Durant plusieurs mois, Kathy Jetnil-Kijiner (Micronésie) et Aka Niviâna (inuite) se sont échangé des emails, dans lesquels s’élaborait un poème. Leur idée était de parvenir à écrire un texte qu’elles réciteraient ensemble, cultivant une notion d’amitié et de créativité.

Leur rencontre, sur la calotte glaciaire au sud du Groenland, a donné lieu au tournage d’un film, Rise, réalisé par Dan Lin.

Face à l’immensité glacée, le paysage est devenu un acteur à part entière dans leur récitation. Et bien que la fonte accélérée de cette part du monde ait détruit l’harmonie du lieu, il n’en a pas moins subjugué Kathy Jetnil-Kijiner. « J’étais émerveillée par la glace, sa taille, son étendue et sa beauté », assure-t-elle.

Derrière l’acte poétique, c’est le message politique que l’on entend, bien évidemment. Toutes deux se sont retrouvées non pour convaincre qui que ce soit : « J’essaie simplement de créer une expérience différente, qui parle d’une plus grande vérité que de la mienne », poursuit-elle.

Elles évoquent les terres ancestrales, celles volcaniques et celles d’icebergs, les légendes qui ont animé leurs peuples, ou encore, les changements climatiques, et les risques qu’ils charrient.

Let me show you

airports underwater

bulldozed reefs, blasted sands

and plans to build new atolls

forcing land

from an ancient, rising sea

Que cette collaboration puisse faire prendre conscience à chacun des liens qui nous unissent, quelle que soit notre place sur la planète. Et surtout, mesurer la fragilité de notre environnement.

via Grist