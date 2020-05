Habiter le moulin de Marcel Pagnol, à Parcé-sur-Sarthe

< >

Depuis plusieurs années, le moulin de Pagnol est à vendre : pour qui aurait besoin d’un peu d’espace, on compte 10 pièces, 350 m2 de superficie – un terrain de 28.600 m2, certes, mais une seule salle de bain. Les amateurs de faïencerie savoureront les réalisations exposées à Malicorne-sur-Sarthe, située non loin.« Je me suis retiré à la campagne. Je chasse, je pêche, je lis, j’écris, et surtout je travaille à mettre au point un moteur nouveau que j’ai inventé », écrivait Pagnol. Avec son épouse, Jacqueline, c’est en ces lieux que les Pagnol apprirent que le Débarquement du 6 juin 1944 avait eu lieu.L’agence Patrick Besse a été mandatée, elle qui revendique un certain goût pour l’authenticité et les belles pierres, pour la vente de ce bien. « Je vous préviens en outre que le moulin est un endroit magique. Vous n’y trouverez jamais aucun contretemps. Tout s’arrange, tout réussit », disait Pagnol dans sa correspondance.La roue fut restaurée en 1997, pas trop d’inquiétude de ce côté-là, et il sera possible de mettre en place un générateur si besoin. En ces murs, Marcel Pagnol rédigea un livre et conçut deux films. Historiquement, la rencontre du romancier avec cette région entraîna en 1933 le tournage de son premier film, Le gendre de Monsieur Poirier. Et le moulin y tient un rôle bien spécifique. Avis aux amateurs.Le bien est proposé pour 650.000 €. Au cas où, c'est ici